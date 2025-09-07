МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WP: Германия готовится к войне, создавая национальный запас равиоли

В правительстве предложили увеличить резервы консервов.
Владимир Рубанов 2025-09-07 19:06:58
© Фото: Creativ Studio Heinemann imageBROKER.com, Global Look Press

Германия рассматривает создание национального запаса консервов на фоне опасений военного конфликта с Россией, пишет The Washington Post. Министр сельского хозяйства предложил включить в стратегические резервы больше готовых к употреблению блюд, таких как консервированные равиоли и чечевица.

Правительство ФРГ обязалось сделать страну готовой к войне к 2029 году, отмечает издание. К этому времени, по мнению официальных лиц, Россия «может быть готова нанести удар по стране».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Германии призвал пересмотреть национальные запасы, включив в них больше готовых к употреблению блюд. Его план - создать национальный резерв готовых продуктов, которые можно употребить сразу после разогрева.

На протяжении десятилетий резервы Германии на случай чрезвычайной ситуации состояли в основном из необработанных продуктов питания, таких как зерновые и сушеная чечевица. Глава Минсельхоза считает, что их подготовка в условиях кризиса занимает слишком много времени.

Его предложение обойдется в 105 миллионов долларов и будет зависеть от крупных продовольственных сетей, которые должны отвечать за логистику и хранение. Скептики предупреждают о препятствиях: от ограниченного срока годности до логистических и финансовых трудностей регулярного пополнения запасов.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ФРГ следует подготовиться к потенциальному конфликту с Россией к 2029 году.

#Германия #Продовольствие #продукты питания #чечевица #равиоли #национальный резерв
