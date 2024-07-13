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Bild: Германия подготовила «секретный план» возможной войны с Россией

«Оперативный план Германия» предусматривает подготовку военной архитектуры ФРГ к началу возможного военного конфликта с Россией в 2029 году.
Владимир Рубанов 2024-07-13 00:06:45
© Фото: Markus Scholz dpa, Global Look Press

Германия разработала секретный план на случай переброски войск НАТО на восточный фронт альянса, пишет Bild. Издание сообщает, что в Берлине придумали «Оперативный план Германия». Это документ, в котором написано, как должна быть выстроена военная архитектура ФРГ к началу возможного военного конфликта с Россией в 2029 году.

Главная задача Германии в этой ситуации - обеспечить развертывание и снабжение топливом, продовольствием и медикаментами сил НАТО, говорится в статье. В Министерстве внутренних дел ФРГ объяснили, что автомобильные и железные дороги, а также портовая инфраструктура будут загружены военными задачами и перестанут обслуживать гражданских.

Россия якобы будет готова напасть на НАТО к 2029 году, заявил генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер и призвал «поставить в своем ежедневнике отметку». А Берлин не готов к этому, указывает этот человек.

Через пять-восемь лет РФ будет иметь около 1,5 млн солдат, считает Бройер. В Бундесвере сейчас 181 500 солдат, и это на 20 тысяч меньше, чем должно быть. Поэтому власти Германии подумывают возобновить обязательную военную службу.

Россия сейчас выпускает примерно полторы тысячи боевых танков в год, заявил генеральный инспектор Бундесвера. Как раз столько их в общей сложности у пяти сильнейших стран НАТО. А в Германии - меньше 300.

В случае войны боеприпасов немецкой армии хватит на два дня. Это вопиющее нарушение требования НАТО, по которому их должно хватить не менее чем на 30 дней.

Наконец, во время холодной войны Германия десятилетиями тратила на оборону от трех до четырех процентов своего ВВП. А сейчас канцлер Олаф Шольц пытается добиться двух процентов, говорится в статье.

Ранее Владимир Путин назвал «бредом собачьим» заявления о намерении России напасть на НАТО.

#подготовка #танки #НАТО #Германия #военнослужащие #ФРГ #бундесвер #Переброска войск #оперативный план
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