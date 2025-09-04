МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что Россия ответит зеркально на отмену виз в Китай

Российский лидер также поблагодарил председателя КНР за двустороннее принятие решения о безвизовом режиме для российских граждан.
Дарья Ситникова 2025-09-04 18:19:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия ответит зеркально на отмену виз в Китай.

«Безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально. Мы сделаем то же самое», -  сказал российский лидер.

Путин также поблагодарил за двустороннее принятие решения о безвизовом режиме для россиян, которые посещают Китай.

«Это добрый жест со стороны руководства Китайской Народной Республики», - отметил глава государства.

Президент России добавил, что это значимое решение, за которое он просит передать председателю КНР Си Цзиньпину «самые наилучшие пожелания и слова благодарности».  По его словам, это решение касается «сотни тысяч, если не миллионов» российских граждан.

«Это, безусловно, приведет к росту поездок в Китай российских граждан. Будет способствовать развитию бизнеса и развитию деловых и личных контактов», - подытожил президент России.

Напомним, с 15 сентября 2025 года Китай вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Нововведения касаются только граждан с обычными российскими паспортами. Безвизовый режим будет действовать год.

Руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов рассказал в разговоре со «Звездой», что российский союз туриндустрии ожидает увеличение турпотока в Китай на 30-40% после отмены виз.

#Китай #Россия #Путин #безвизовый режим #Туристы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 