Путин заявил, что Россия ответит зеркально на отмену виз в Китай

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия ответит зеркально на отмену виз в Китай.

«Безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально. Мы сделаем то же самое», - сказал российский лидер.

Путин также поблагодарил за двустороннее принятие решения о безвизовом режиме для россиян, которые посещают Китай.

«Это добрый жест со стороны руководства Китайской Народной Республики», - отметил глава государства.

Президент России добавил, что это значимое решение, за которое он просит передать председателю КНР Си Цзиньпину «самые наилучшие пожелания и слова благодарности». По его словам, это решение касается «сотни тысяч, если не миллионов» российских граждан.

«Это, безусловно, приведет к росту поездок в Китай российских граждан. Будет способствовать развитию бизнеса и развитию деловых и личных контактов», - подытожил президент России.

Напомним, с 15 сентября 2025 года Китай вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Нововведения касаются только граждан с обычными российскими паспортами. Безвизовый режим будет действовать год.

Руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов рассказал в разговоре со «Звездой», что российский союз туриндустрии ожидает увеличение турпотока в Китай на 30-40% после отмены виз.