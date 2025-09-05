Сийярто резко ответил Зеленскому на вопрос о вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на претензии Владимира Зеленского в сторону Венгрии.

«Он назвал (Зеленский - Прим.ред) "странным" то, что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, ведь даже Россия не против. Зеленский снова судит по своим меркам», - написал Сийярто в социальной сети Х.

Он отметил, что Венгрия, в отличие от Украины, не действует по указанию из-за рубежа.

«Единственное, что нас волнует, - это мнение венгерского народа, и он ясно высказался: он не хочет видеть Украину в ЕС», - добавил венгерский лидер.

По его словам, вступление Украины в ЕС уничтожит рынок труда и безопасность.

Сийярто ранее сообщал, что поставки углеводородов по трубопроводу «Дружба» в Венгрию приостановлены уже в третий раз из-за атак со стороны Украины. Из-за этих ударов Орбан направил письмо президенту США Дональду Трампу. Он выразил свое недовольство действиями Киева. На это Трамп ответил, что «очень зол».