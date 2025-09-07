Захарова назвала критически безграмотными слова Каллас о России и Китае

Мария Захарова назвала главу дипслужбы Евросоюза Кайю Каллас критически безграмотной. Так официальный представитель МИД России отозвалась о высказывании еврочиновницы о России и Китае.

Захарова привела слова Каллас о том, что китайцы сильны в технологиях, но отстают в социальных науках, в то время как россияне преуспевают в последних, но менее продвинуты в технологиях.

Представитель МИД задала вопрос о том, кто построил Крымский мост, запускает ракеты с космодрома «Восточный» и создал ракетный комплекс «Орешник». Кроме того, Захарова отметила, что без сильной позиции в соцнауках Китай не смог бы управлять миллиардом граждан.

Она предположила, что Каллас восприняла критику за свои предыдущие высказывания и «развернулась на 360 градусов», вспомнив оговорку Анналены Бербок.

Кайя Каллас занимает пост руководителя внешнеполитического ведомства ЕС с декабря 2024 года. До этого она была премьер-министром Эстонии. В феврале 2024-го МВД России объявило Каллас в розыск.