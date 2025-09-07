МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова назвала критически безграмотными слова Каллас о России и Китае

Глава дипслужбы Евросоюза заявила, что китайцы сильны в технологиях, а россияне в них слабы.
Владимир Рубанов 2025-09-07 18:34:17
© Фото: Alessandro Di Meo Keystone Press Agency, Global Look Press

Мария Захарова назвала главу дипслужбы Евросоюза Кайю Каллас критически безграмотной. Так официальный представитель МИД России отозвалась о высказывании еврочиновницы о России и Китае.

Захарова привела слова Каллас о том, что китайцы сильны в технологиях, но отстают в социальных науках, в то время как россияне преуспевают в последних, но менее продвинуты в технологиях.

Представитель МИД задала вопрос о том, кто построил Крымский мост, запускает ракеты с космодрома «Восточный» и создал ракетный комплекс «Орешник». Кроме того, Захарова отметила, что без сильной позиции в соцнауках Китай не смог бы управлять миллиардом граждан.

Она предположила, что Каллас восприняла критику за свои предыдущие высказывания и «развернулась на 360 градусов», вспомнив оговорку Анналены Бербок.

Кайя Каллас занимает пост руководителя внешнеполитического ведомства ЕС с декабря 2024 года. До этого она была премьер-министром Эстонии. В феврале 2024-го МВД России объявило Каллас в розыск.

#Китай #в стране и мире #Мария Захарова #евросоюз #МИД России #Кайя Каллас
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 