РПЦ: общемосковский крестный ход смог возродить многовековую традицию

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал в разговоре со «Звездой», как проходит общемосковский крестный ход.

Напомним, что сегодня в Москве проходит крестный ход, участие в котором приняли тысячи верующих. Само шествие растянулось на шесть километров - от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Известно, что возглавляет процессию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. До начала крестного хода он провел божественную литургию в храме Христа Спасителя.

«Мы стали свидетелями возрождения многовековой традиции проведения московских городских крестных ходов, которые на протяжении нескольких столетий определяли верующих. Несмотря на все времена преследования церкви, это традиция самым ярким образом возродилась», - начал Кипшидзе.

Он рассказал, что на шествии много семей с детьми, которые с радостью прошлись по всему маршруту. Само мероприятие началось примерно в 14 часов по московскому времени, оно еще не закончилось, люди продолжают идти по маршруту.

«Мы проинформировали верующих в столице о проведении местного хода. Думаю, что многие с большим воодушевлением восприняли эту новость», - сказал Кипшидзе, рассказывая о том, как жители города узнали о проведении мероприятия.

Пока слишком рано озвучивать окончательное число участвующих, потому что местный ход продолжается. Примерное количество участвующих - 40 000 человек. Скорее всего, цифра будет возрастать, заключил Кипшидзе.