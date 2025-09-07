Тысячи верующих вышли на общемосковский крестный ход

В общемосковском крестном ходе приняли участие три тысячи верующих. Шествие растянулось на шесть километров – от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что возглавляет процессию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. До начала крестного хода он провел божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что Москва не откажется от христианского наследия, так как этот город является по-настоящему православным, открытым для собратьев из других религий, признающих вклад в общую историю.

Напомним, что шествие приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Кроме того, мероприятие возрождает традицию, существовавшую в столице более четырехсот лет до революции.