Тысячи верующих вышли на общемосковский крестный ход

Патриарх Кирилл назвал Москву по-настоящему православным городом.
Виктория Бокий 2025-09-07 14:28:05
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В общемосковском крестном ходе приняли участие три тысячи верующих. Шествие растянулось на шесть километров – от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что возглавляет процессию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. До начала крестного хода он провел божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что Москва не откажется от христианского наследия, так как этот город является по-настоящему православным, открытым для собратьев из других религий, признающих вклад в общую историю.

Напомним, что шествие приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Кроме того, мероприятие возрождает традицию, существовавшую в столице более четырехсот лет до революции.

#Москва #храм христа спасителя #крестный ход #общемосковский крестный ход
