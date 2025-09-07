МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ ударили по предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП»

По другим объектам в границах Киева удары не наносились.
2025-09-07 14:54:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия нанесла массированный удар по объектам производства, ремонта и запуска дронов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, говорится в сообщении Минобороны России.

Удар наносился высокоточным оружием и беспилотниками. В числе целей были промышленное предприятие «Киев-67» и логистическая база «СТС-ГРУПП» на окраинах Киева.

В военном ведомстве добавили, что цели достигнуты, назначенные объекты поражены. Удары по другим объектам на территории Киева не наносились, подчеркивается в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #беспилотники #Киев #Высокоточное оружие #массированный удар
