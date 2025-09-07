Усику дали отсрочку для защиты титула после скандала с видео

Всемирная боксерская организация (WBO) продлила медицинскую отсрочку украинцу Александру Усику для переговоров с Джозефом Паркером. Боксер запросил ее в августе из-за проблем со спиной.

В июле WBO обязала Усика провести бой с обязательным претендентом Паркером, дав ему 30 дней на переговоры. Команда Усика запросила 90-дневную отсрочку из-за травмы спины.

Потом в соцсетях появилось видео, на котором спортсмен танцует и играет в футбол. WBO начала расследование и потребовала предоставить обновленное медицинское заключение.

По итогам расследования отсрочка продлена на 90 дней со дня назначения (9 августа). WBO разрешила Паркеру защитить временный пояс 25 октября. А Усику придется встретиться с победителем этого поединка в следующем бою. Украинцу запретили драться с другими соперниками в этот период.

Усику 38 лет, он выиграл все свои 24 поединка (15 - нокаутом). 20 июля в Лондоне украинский боксер нокаутировал Даниэля Дюбуа и вернул звание абсолютного чемпиона мира. В мае 2024 года он победил Тайсона Фьюри и впервые стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В сентябре 2024 года Усика задержали в аэропорту Кракова.