МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Усику дали отсрочку для защиты титула после скандала с видео

Боксер запросил ее в августе из-за проблем со спиной, но потом появилось видео с его танцем.
Владимир Рубанов 2025-09-07 14:51:52
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Всемирная боксерская организация (WBO) продлила медицинскую отсрочку украинцу Александру Усику для переговоров с Джозефом Паркером. Боксер запросил ее в августе из-за проблем со спиной.

В июле WBO обязала Усика провести бой с обязательным претендентом Паркером, дав ему 30 дней на переговоры. Команда Усика запросила 90-дневную отсрочку из-за травмы спины.

Потом в соцсетях появилось видео, на котором спортсмен танцует и играет в футбол.  WBO начала расследование и потребовала предоставить обновленное медицинское заключение.

По итогам расследования отсрочка продлена на 90 дней со дня назначения (9 августа). WBO разрешила Паркеру защитить временный пояс 25 октября. А Усику придется встретиться с победителем этого поединка в следующем бою. Украинцу запретили драться с другими соперниками в этот период.

Усику 38 лет, он выиграл все свои 24 поединка (15 - нокаутом). 20 июля в Лондоне украинский боксер нокаутировал Даниэля Дюбуа и вернул звание абсолютного чемпиона мира. В мае 2024 года он победил Тайсона Фьюри и впервые стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В сентябре 2024 года Усика задержали в аэропорту Кракова.

#Спорт #в стране и мире #Украина #бокс #Александр Усик
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 