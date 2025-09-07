МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт раскрыл, что заставляет мошенников резко активизироваться

Люди уже знают, что нельзя отправлять с банковской карты кому-то неизвестному свои средства, но назвать шестизначный код им кажется проще, чем отдать свои деньги.
Виктория Бокий 2025-09-07 12:59:05
Главная цель мошенников в большинстве случаев – это получить шестизначный код от «Госуслуг», который уже используется для того, чтобы поменять номер, привязанный к аккаунту потерпевшего. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

«Если у мошенника появляется доступ к “Госуслугам” потерпевшего, то мы как минимум можем говорить о попытках получения микрокредитов и о возможных других незаконных операциях», - отметил специалист.

По словам собеседника телеканала, частота случаев с кражей средств зависит от того, какая текущая обстановка в стране. То есть, к примеру, пару недель назад злоумышленники активизировались в связи с выплатами перед 1 сентября для родителей.

«Обычно это происходит следующим образом: кто-то из высоких чиновников, государственных деятелей выступает в СМИ о том, что необходимо каждому родителю, каждому пенсионеру и другим начислить определенную выплату. Для этого потребуются соответствующие мероприятия. И буквально на следующий день поступают СМС-сообщения или звонки от мошенников, что “положена такая-то выплата, необходимо перейти по ссылке или сообщить код”», - сказал Девяткин.

Эксперт подчеркнул, что мошенники уже давно поняли, что более эффективная схема обмана – это получать доступ именно к «Госуслугам». Ведь люди уже знают, что нельзя отправлять с банковской карты кому-то неизвестному свои средства. Однако при просьбе сообщить код из СМС жертве подсознательно проще назвать шесть цифр, чем отдать кому-то наличные или отправить на карту все свои деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана, которая помогает получать доступ к аккаунтам «Госуслуг» выпускников российских вузов. Злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудником вуза, предлагая обновить информацию о высшем образовании.

