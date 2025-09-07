МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог Блохин предположил, чего добивается Трамп переименованием Пентагона

Президент США пытается подавлять все оппозиционные настроения армии.
Екатерина Пономарева 2025-09-07 12:35:18
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Global Look Press

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал «Звезде», чего добивается Президент США Дональд Трамп переименованием Пентагона.

По мнению американиста, Трамп пытается подавлять все оппозиционные настроения армии. Переименовав Министерства обороны США в Министерство войны, он стремиться показать силу и пытается вернуть былое величие Америки.

«Попытка приблизить США к диктатуре, к наступлению нового тоталитарного режима», - считает эксперт.

Ранее Дональд Трамп в соцсетях высказался, что он обожает запах депортации и Чикаго скоро узнает, почему это называется «Министерство войны». Блохин уверен, что перед выборами демократическая партия пытается дискредитировать  Трампа по полной программе.

«Задача каждой из партий — ослабить конкурента. Задача каждой из сторон — дискредитировать по полной программе», - добавил политолог.

Напомним, Пентагон планирует разместить войска в Чикаго для борьбы с преступностью, бездомностью и нелегальной миграцией. Дональд Трамп подписал указ об использовании «Министерства войны» в качестве дополнительного наименования Пентагона. В ходе выступления в Белом доме он заявил, что переименование Министерства обороны США в Министерство войны — это сигнал о победе и силе американской армии.

