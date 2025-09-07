МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ освободили Хорошее в Днепропетровской области

Наши бойцы поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах врага.
2025-09-07 12:18:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны России о ходе проведения спецоперации.

Наши бойцы поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах врага.

Кроме того, удар был нанесен по местам сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего следования, складам вооружения и военной техники, военным аэродромам, двум радиолокационным станциям ПВО, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Отмечается, что поражение было нанесено с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

Российское оборонное ведомство добавляет, что средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 210 беспилотников самолетного типа.

На днях подразделения группировки войск «Восток» освободили Новоселовку в Днепропетровской области. В ходе наступления штурмовые подразделения прорвали оборону противника и вошли в населенный пункт. 

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны России #освобождение #Днепропетровская область #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 