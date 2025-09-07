ВС РФ освободили Хорошее в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны России о ходе проведения спецоперации.

Наши бойцы поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах врага.

Кроме того, удар был нанесен по местам сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего следования, складам вооружения и военной техники, военным аэродромам, двум радиолокационным станциям ПВО, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Отмечается, что поражение было нанесено с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

Российское оборонное ведомство добавляет, что средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 210 беспилотников самолетного типа.

На днях подразделения группировки войск «Восток» освободили Новоселовку в Днепропетровской области. В ходе наступления штурмовые подразделения прорвали оборону противника и вошли в населенный пункт.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.