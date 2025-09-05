МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Прокуратура начала проверку зоогостиницы в Чехове после видео в соцсетях

В соцсетях начали распространяться шокирующие кадры из подмосковной зоогостиницы, на которых запечатлены измученные и избитые животные.
Виктория Бокий 2025-09-05 12:25:18
© Фото: Telegram/mosoblproc © Видео: ТРК «Звезда»

Чеховская городская прокуратура приступила к проверке зоогостиницы из-за появившейся в соцсетях информации об издевательствах над животными и полной антисанитарии. Об этом сообщает 360.ru.

В ходе проверки будет дана оценка условиям содержания питомцев, а также соблюдению требований закона, в том числе об ответственном обращении с животными.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

Также прокуратура подмосковного города Чехов контролирует результаты процессуальной проверки отделом полиции.

Напомним, что сегодня в соцсетях начали распространяться шокирующие видео из подмосковной гостиницы для животных. На кадрах были измученные собаки, на некоторых из них шрамы от ударов нерадивых «кинологов». Также сообщалось, что за животными не ухаживали и морили голодом.

