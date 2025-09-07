Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили орудие и позиции ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Российские военные во время боевой работы обнаружили в лесополосе артиллерийский расчёт Украины. Самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» группировки «Восток» атаковали противника и уничтожили его орудие. Также артиллеристы России поразили несколько оборудованных позиций ВСУ в лесополосах.

Украинская армия понесла потери живой силы и лишилась возможности боевой деятельности на данном участке.

Ранее Минобороны России сообщило, что артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области. Недалеко от села Гавриловка воздушная разведка России обнаружила объекты ВСУ. Там находились площадка запуска, замаскированные пункты управления и координации беспилотниками.

Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.