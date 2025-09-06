Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны России. Военное ведомство опубликовало соответствующие кадры.

Рядом с селом Гавриловка воздушная разведка России обнаружила объекты ВСУ. Там находились площадка запуска, замаскированные пункты управления и координации беспилотниками.

Артиллеристы получили точные координаты украинских объектов и нанесли огневой удар. Все цели были успешно уничтожены, а инженерные здания разрушены. ВСУ понесли потери в живой силе и лишились инфраструктуры, которую использовали для координации военных действий.

Ранее МО РФ обнародовало видео, как дроноводы 5-й армии группировки войск «Восток» сорвали попытку украинских боевиков провести ротацию подразделений в районе населенного пункта Степовое в Днепропетровской области. Наши военные уничтожили бронетранспортер ВСУ вместе с находившимися внутри боевиками.

Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.