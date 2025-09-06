МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы сожгли пункты управления БПЛА в Днепропетровской области

ВСУ потеряли военных и лишились боевой инфраструктуры.
2025-09-06 10:29:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны России. Военное ведомство опубликовало соответствующие кадры.

Рядом с селом Гавриловка воздушная разведка России обнаружила объекты ВСУ. Там находились площадка запуска, замаскированные пункты управления и координации беспилотниками.

Артиллеристы получили точные координаты украинских объектов и нанесли огневой удар. Все цели были успешно уничтожены, а инженерные здания разрушены. ВСУ понесли потери в живой силе и лишились инфраструктуры, которую использовали для координации военных действий.

Ранее МО РФ обнародовало видео, как дроноводы 5-й армии группировки войск «Восток» сорвали попытку украинских боевиков провести ротацию подразделений в районе населенного пункта Степовое в Днепропетровской области. Наши военные уничтожили бронетранспортер ВСУ вместе с находившимися внутри боевиками.

Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.

#Минобороны #ВСУ #спецоперация #восток #Днепропетровская область #Гавриловка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 