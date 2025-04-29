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Жители центральной России смогут увидеть полное лунное затмение 5 мая

Пик затмения будет в районе 05:53 мск.
Виктория Бокий 2025-04-29 06:00:57
© Фото: IMAGO Luiz Gomes Globallookpress

Утром 5 мая жители центральной России смогут увидеть лунное затмение. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета (НГУ).

По данным университета, пик затмения будет происходить в районе 05:53 мск.

Восходящее солнце может немного «подпортить» контрастность происходящего, однако за затмением все равно можно будет наблюдать. 

Напомним, что в конце марта этого года жители Москвы и Санкт-Петербурга наблюдали за солнечным затмением. Как сообщали астрономы Московского планетария, из Санкт-Петербурга было видно, что спутник Земли закрыл солнечный диск приблизительно на 12%, а из Москвы - на 2%.

#Луна #россияне #Центральная Россия #нгу #лунное затмение
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