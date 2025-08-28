МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
AgoraVox: Макрон подрывает мирные усилия РФ и США

Политика Макрона вредит мирному урегулированию на Украине.
Дима Иванов 2025-08-28 21:19:23
© Фото: Carsten Koall, dpa, Globallookpress

Французский президент Эммануэль Макрон, продвигая идею формирования европейской армии, стремится помешать договоренностям между Россией и США по украинскому вопросу, сообщил портал AgoraVox.

Согласно публикации, во время визита в Белый дом 18 августа Макрон обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопросы обеспечения безопасности Европы и Украины. В ходе диалога он призывал европейских лидеров увеличивать военные ресурсы, ссылаясь на предполагаемую угрозу со стороны России.

Портал отметил, что стремление Макрона создать европейские вооруженные силы становится все более агрессивным и может угрожать дипломатическим усилиям России и США, препятствуя заключению возможных соглашений.

После встречи в Белом доме Макрон допускал, что киевский режим может дать согласие на территориальные уступки в обмен на перемирие или мирное соглашение с Москвой.

#Россия #в стране и мире #Франция #Украина #сша #украинский конфликт #Эманнуэль Макрон
