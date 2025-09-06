МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков заявил о транзитарном периоде во всем мире

Представитель Кремля добавил, что Путин поддержал инициативу Китая о новом глобальном управлении.
Виктория Бокий 2025-09-06 08:20:26
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Мир находится в транзитарном периоде, когда вся система международных, правовых и экономических отношений трансформируется. Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако, по словам пресс-секретаря президента, на данный момент неизвестно, в какую именно сторону происходит эта трансформация.

Во время разговора представитель Кремля добавил, что российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу Китая о новом глобальном управлении. Эта идея была выдвинута на саммите ШОС в Тяньцзине.

Ранее Песков рассказывал о каналах общения между спецслужбами Москвы и Вашингтона, подчеркивая, что это достаточно чувствительный, а потому и отдельный процесс.

#в стране и мире #Дмитрий Песков #Международные отношения #транзитарный период
