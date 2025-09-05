Песков рассказал о каналах общения между спецслужбами США и России

Российско-американское взаимодействие ведется отдельно по линии спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что контакт российских и американских спецслужб - это достаточно чувствительный, а потому и отдельный процесс.

«Есть, конечно, общение по линии наших соответствующих служб. Это отдельный трек, он такой достаточно чувствительный, поэтому это отдельный совсем процесс», - сказал Песков.

Также он поделился, что контакт Кремля и Белого дома пока не привел к комплексному оживлению всех связей.

Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об урегулировании украинского кризиса, отметил, что Россия и США должны действовать в непубличном формате.