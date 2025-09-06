МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Три автобуса повреждены при атаке ВСУ на Горловку

Мэр Горловки уточняет, что пострадавших от беспилотников в городе нет.
Екатерина Пономарева 2025-09-06 07:18:04
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Три автобуса повреждены в результате атаки беспилотников в Горловке в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько.

«Дрон ВСУ нанёс целенаправленный удар по автобусу маршрута № 2 в посёлке шахты им. Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)», - следует из сообщения.

Глава Горловки подчеркнул, что пострадавших от украинских террористов нет. Дрон ВСУ целенаправленно нанес удар по общественному транспорту.

Напомним, мэр города сообщал о двух погибших врачах в Горловке в ДНР. Они погибли от атаки ВСУ. Также пострадал водитель кареты скорой помощи. Он находится в тяжелом состоянии.

#бпла #ДНР #ВСУ #Горловка #дроны #автобус
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 