Три автобуса повреждены при атаке ВСУ на Горловку

Три автобуса повреждены в результате атаки беспилотников в Горловке в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько.

«Дрон ВСУ нанёс целенаправленный удар по автобусу маршрута № 2 в посёлке шахты им. Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)», - следует из сообщения.

Глава Горловки подчеркнул, что пострадавших от украинских террористов нет. Дрон ВСУ целенаправленно нанес удар по общественному транспорту.

Напомним, мэр города сообщал о двух погибших врачах в Горловке в ДНР. Они погибли от атаки ВСУ. Также пострадал водитель кареты скорой помощи. Он находится в тяжелом состоянии.