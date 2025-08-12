Два медика скорой погибли при атаке ВСУ на Горловку

Два медика скорой помощи погибли в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Иван Приходько.

«В результате украинской вооружённой агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи», - написал Приходько.

Он добавил, что пострадал водитель скорой, который находится в тяжелом состоянии.

Поврежден и сам автомобиль медицинской бригады. По словам Приходько, украинские боевики нанесли удар по центру города.

Аналогичный инцидент произошел в конце июля в Запорожской области. Тогда при обстреле скорой пострадали водитель и пациентка.