Назван фильм, получивший Гран-при на Венецианском фестивале

На премьерном показе фильму аплодировали на протяжении более 23 минут, они стали самыми продолжительными в истории фестиваля.
Дарья Ситникова 2025-09-06 22:50:56
© Фото: Li Jing, XinHua, Global Look Press

Фильм «Голос Хинд Раджаб», посвященный убийству палестинской девочки в секторе Газа, получил Гран-при на Венецианском кинофестивале. Церемонию вручения кинонаград можно было посмотреть на канале Венецианской биенналы.

Во время премьеры фильм был удостоен более 23 минут непрерывными аплодисментами, которые стали самыми продолжительными в истории фестиваля.

Известно, что ленту совместного производства Туниса, Франции и Великобритании сняла тунисский режиссер Каутер Бен Хания.

Напомним, что в прошлом году обладателем главной награды Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» стал испанский режиссер Педро Альмодовар. Он получил приз за свою работу «Комната по соседству». Картина стала первой полнометражной работой режиссера на английском языке

#гран-при #фильм #венецианский кинофестиваль #Каутер Бен Хания
