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«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля получил режиссер Альмодовар

Награду вручили за фильм «Комната по соседству».  В картине снялись Джулианна Мур и Тильда Суинтон. 
Ирина Егорова 2024-09-08 01:09:44
© Фото: Manuele MangiarottiKeystone Press Agency, Global Look Press

Обладателем главной награды Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» стал испанский режиссер Педро Альмодовар. Приз он получил за свою работу «Комната по соседству». Картина является первой полнометражной работой режиссера на английском языке, сообщает RT.

В главных ролях фильма Альмодовара снялись Джулианна Мур и Тильда Суинтон, сыгравшие двух подруг, одна из которых смертельно больна. 

Приз за лучшую женскую роль вручили Николь Кидман за роль в эротическом фильме «Плохая девочка», за лучшую мужскую роль - французу Венсану Линдону из фильма «Тихий сын».

Венецианский кинофестиваль проходит 81 раз, в этом году он проводился с 28 августа по 7 сентября. Президентом жюри была французская актриса Изабель Юппер. Это один из самых главных фестивалей кино в мире.

#фестиваль #Кино #награда #италия #Венецианский фестиваль #Приз
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