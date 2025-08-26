МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Латышским пограничникам пригрозили увольнением за русскую речь

Проверка лояльности сотрудников происходит регулярно. Сотрудников, которые не осудили Россию, увольняют.
Дима Иванов 2025-08-26 19:56:02
© Фото: Alexander Welscher, dpa, Globallookpress

Пограничникам Латвии под угрозой увольнения запретили использовать русский язык при исполнении служебных обязанностей, а также размещать в социальных сетях записи в поддержку России, сообщил глава государственной охраны Латвии генерал Гунарс Пуятс.

По его словам, пограничники обязаны общаться на латышском языке, за исключением случаев взаимодействия с иностранцами, не владеющими государственным языком. Нарушение этого правила, закрепленного внутренним нормативным актом пограничной службы, может привести к увольнению.

Кроме того, генерал отметил, что проводится проверка лояльности сотрудников пограничной службы. Зафиксированы случаи увольнений из-за публикаций в социальных сетях, поддерживающих Россию, поскольку такие действия, по его мнению, наносят ущерб репутации ведомства.

Ранее Конституционный суд Латвии признал законным требование сдавать экзамен по латышскому языку для россиян, ранее имевших гражданство страны и постоянный вид на жительство. В январе 2024 года Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии сообщило, что депортация угрожает 1167 гражданам России, из которых 789 — старше 60 лет, при этом точное число уже покинувших страну неизвестно. В июле 2025 года УДГМ указало, что 841 гражданин России с истекшим сроком действия вида на жительство, обязаны покинуть Латвию до конца ноября 2025 года.

В Латвии, где проживает около 1,8 миллиона человек, примерно 40% населения- русскоязычные. Единственным государственным языком является латышский, а русский считается иностранным.

#в стране и мире #Русофобия #русский язык #Латвия #погранслужба Латвии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 