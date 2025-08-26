Латышским пограничникам пригрозили увольнением за русскую речь

Пограничникам Латвии под угрозой увольнения запретили использовать русский язык при исполнении служебных обязанностей, а также размещать в социальных сетях записи в поддержку России, сообщил глава государственной охраны Латвии генерал Гунарс Пуятс.

По его словам, пограничники обязаны общаться на латышском языке, за исключением случаев взаимодействия с иностранцами, не владеющими государственным языком. Нарушение этого правила, закрепленного внутренним нормативным актом пограничной службы, может привести к увольнению.

Кроме того, генерал отметил, что проводится проверка лояльности сотрудников пограничной службы. Зафиксированы случаи увольнений из-за публикаций в социальных сетях, поддерживающих Россию, поскольку такие действия, по его мнению, наносят ущерб репутации ведомства.

Ранее Конституционный суд Латвии признал законным требование сдавать экзамен по латышскому языку для россиян, ранее имевших гражданство страны и постоянный вид на жительство. В январе 2024 года Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии сообщило, что депортация угрожает 1167 гражданам России, из которых 789 — старше 60 лет, при этом точное число уже покинувших страну неизвестно. В июле 2025 года УДГМ указало, что 841 гражданин России с истекшим сроком действия вида на жительство, обязаны покинуть Латвию до конца ноября 2025 года.

В Латвии, где проживает около 1,8 миллиона человек, примерно 40% населения- русскоязычные. Единственным государственным языком является латышский, а русский считается иностранным.