Свидетельница оказалась убийцей: американца оправдали после 27 лет заключения

Суд в США освободил мужчину, который отсидел двадцать семь лет из-за ложного обвинения в убийстве. Причем настоящей убийцей оказалась ключевая свидетельница по делу, которую спустя три десятилетия, по ее словам, замучила совесть.

Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на прокуратуру штата Миннесота.

«Житель штата Миннесота покидает тюрьму после того, как отсидел в ней 27 лет за убийство, которое он не совершал. Пятидесятичетырехлетний Брайан Хупер был освобожден после того, как судья штата в среду отменил его обвинительный приговор», - сообщил телеканал.

Как выяснилось, приговор Хупера в значительной степени основывался на ложных показаниях свидетельницы. Сама она сейчас тоже отбывает наказание в тюрьме.

Женщина решила отозвать свои показания против Хупера, поскольку, как она утверждает, ее замучила совесть. В итоге она решила сознаться в том, что сама совершила убийство.

В 2023 году в американском штате Оклахома суд оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, отсидевшего в тюрьме более 48 лет за убийство, которое он не совершал. Изначально мужчину приговорили к смертной казни в 1975 году, однако затем приговор заменили на пожизненное заключение.

В 2014 суд в штате Огайо снял все обвинения против 57-летнего Рики Джексона, который провел 39 лет в тюрьме по обвинению в убийстве.