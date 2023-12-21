Суд в США признал невиновным мужчину, отсидевшего в тюрьме почти 50 лет

Прокуратура согласилась, что ключевая улика в деле Глинна Симмонса так и не была предоставлена адвокатам.

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Суд в американском штате Оклахома оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, отсидевшего в тюрьме более 48 лет за убийство, которое он не совершал. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Судья в Оклахоме оправдал мужчину, который провел почти 50 лет в тюрьме за убийство», - говорится в публикации.

Отмечается, что этот случай стал самым длительным сроком заключения в США по обвинению, которое впоследствии было снято.

Глинна Симонса освободили еще в июле, так как прокуратура согласилась, что важные доказательства о совершении убийства так и не были представлены. Суд пришел к выводу, что мужчина не совершал убийство, за обвинение по которому провел в заключении почти полвека.

Изначально мужчину приговорили к смертной казни в 1975 году, однако затем приговор заменили на пожизненное заключение. За ошибочный приговор Симонс может получить от штата компенсацию в размере 175 тысяч долларов (почти 16 миллионов рублей).

В 2014 году суд американского Кливленда в штате Огайо снял все обвинения против 57-летнего Рики Джексона, который провел 39 лет в тюрьме по обвинению в убийстве.