В Польше неопознанный дымящийся объект упал на территории частного дома

В городе Борне-Сулиново на северо-западе Польши неопознанный объект рухнул с неба на территорию частного дома. Об этом сообщил интернет-портал Interia со ссылкой на представителя местной полиции Анну Матис.

Инцидент произошел 27 марта около полудня по местному времени. Очевидец вызвал полицию и рассказал, что упавший на землю предмет дымился около минуты. Как уточнила Анна Матис, взрывоопасным он не является.

«Были приняты меры по идентификации данного предмета. Это не пиротехнический предмет», - приводит ее слова портал.

Она также рассказала, что пожарные выехали к месту происшествия, а полицейские оцепили территорию. Изучившие предмет специалисты сообщили, что он не содержал вредных веществ и не представлял опасности, но не раскрыли, что это такое.