Более двухсот боевиков уничтожили за сутки подразделения группировки «Восток», которая теснит неприятеля в Днепропетровской области. На этом участке киевский режим также потерял артустановку и две бронемашины.

Живую силу в укрытиях и технику противника поражают наши артиллерия, дроны и расчеты противотанковых ракетных комплексов «Корнет». Ракета «Корнет» имеет максимальную дальность до 5 км, она может пробить броню до полутора метров.

На той стороне всушники в результате атаки остаются без американского «Брэдли». На БМП враг пытался бежать с позиций в лесопосадках в Днепропетровской области, но наша ракета догнала.

«Во время того, как заходили наши штурмовые группы, противник массово уезжал на технике: вывозили личный состав, вывозили оборудование оттуда. Я подаю команду своим расчетам: поражение врага», - сказал командир противотанкового взвода с Позывным «Будан».

Расчеты ПТУР расчищают путь нашей пехоте. Группировка войск «Восток» освободила всю южную часть ДНР и теперь теснит украинские формирования в Днепропетровской области. Там на днях освободили Новоселовку, а ранее еще 5 сел.

Так в Малиевке боевиков выбивали «Корнетом».Там работали несколько расчетов, все должно происходить максимально быстро. Есть несколько минут на установку комплекса, получение координат и пуск. С воздуха следят дроны-разведчики. С них были видны несколько вражеских окопов в лесополосах, где сидели иностранные наемники.

Группировка войск «Восток» не сбавляет темпов, наступает в Днепропетровской области. Она уничтожает опорники и огневые точки украинских боевиков. Затем продвигаются в тыл врага, выжигают позиции.

«Был бой, получается шло 5 человек мимо нас. Мы сидели в засаде, троих мы ликвидировали», - рассказал командир штурмовой группы с позывным «Рез».

Отмечается, что оставшиеся в живых сдаются в плен.

«Возраст пленных почтительный. Рассказывают о плохом отношении со стороны командования ТЦК. Просто их взяли, говорят, упаковали и привезли на передовую», - передал оператор противотанкового взвода с позывным «Мудрый».

Боевики в районе села Сосновка бегут в рассыпную при виде наших птичек. Наши операторы БПЛА их догоняют. А вот артиллерийские расчеты громят вражеские пункты управления беспилотниками, уничтожили живую силу противника. Как сообщает Минобороны, за последние сутки группировка войск «Восток» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ. Враг потерял больше 200 военнослужащих.