Бойцы рассказали, как проходила операция по освобождению Малиевки

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали, как проходило освобождение села Малиевка в Днепропетровской области. ВСУ выстроили мощную линию обороны в населенном пункте, но это не помогло боевикам.

Наших бойцов не сдержали ни траншеи, ни бетонные «зубы дракона», ни минно-взрывые заграждения. В село передовые штурмовые группы 336-й отдельной бригады морской пехоты зашли за три дня.

«Семнадцать километров по лесопосадкам с опорными пунктами, с преодолением двух рвов, с преодолением колючих проволок. На входах в блиндажи, на проходах в траншеи, были заложены вот такие мешки, чтобы осложнить работу нашим штурмовым группам, но мы с этим справились», - поделился заместитель командира роты с позывным Беркут.

За день штурмовики могли пройти всего несколько сотен метров, действуя осторожно, чтобы противник не заметил. Когда все же сталкивались с боевиками, проявляли смекалку. Так, боец с позывным Историк рассказал как наткнулся на украинских военнослужащих и прикинулся своим.

«Выходят товарищи: "Вы из какого пидроздила?" "Как из какого? Горно-егерский, штурмовой". Пока стоят, хлопают глазками, начинают по радиостанциям сравнивать, мы это или не мы, уже берутся в плен товарищи», - рассказал штурмовик.

Об освобождении Малиевки Минобороны России сообщило 26 июля. Тогда же стало известно, что российские военнослужащие освободили Зеленый Гай в ДНР.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.