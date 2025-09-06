Глава «Роскосмоса»: про кольцо на пальце спрашивают чаще, чем про работу

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что журналисты чаще интересуются его личной жизнью, чем профессиональной деятельностью. В частности, их внимание часто привлекает наличие у него кольца на безымянном пальце.

Журналист Life.ru Александр Юнашев заметил, что руководитель госкорпорации носит «умное» кольцо и поинтересовался у Баканова, почему он предпочитает надевать его на безымянный палец вместо обручального.

«Могу переодеть на любой, чтобы никого не смущать», - сказал Баканов и переодел устройство с безымянного пальца правой руки на безымянный левой.

«Умное» кольцо представляет собой электронное устройство, которое взаимодействует со смартфоном.

Баканов возглавил «Роскосмос» 6 февраля. С 2011 по 2019 год он управлял «Спутниковой системой «Гонец» - оператором связи «Роскосмоса». В 2019 году перешел в Минтранс, где стал директором департамента цифровой трансформации. В 2022-м занял должность заместителя министра.