Путин наградил врачей за операцию во время землетрясения на Камчатке

Одна из медиков удостоена ордена Пирогова, другая получила звание заслуженного врача России.
Владимир Рубанов 2025-09-06 18:11:23
© Фото: ТРК «Звезда»

Владимир Путин наградил онкологов, которые продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке. Указ президента опубликован на портале правовых актов.

«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова Яну Гвоздеву», - говорится в указе президента.

Другой врач - Любовь Цыплакова - удостоена звания заслуженного врача России.

Землетрясение на Камчатке произошло 30 июля. Эпицентр располагался примерно в 145 км от Петропавловска-Камчатского. По данным сейсмологических служб, магнитуда составила 8,8. Этот показатель ставит землетрясение в ряд самых сильных сейсмических явлений, зарегистрированных за всю историю наблюдений на Камчатке.

Несмотря на сильную тряску, врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили проводить операцию. Как сообщили в Минздраве региона, с пациентом все в порядке.

Позже Яна Гвоздева рассказала, что главным для бригады было не допустить пробуждения пациентки. Остановить операцию было невозможно, потому что она была открытой.

#награда #Камчатка #Петропавловск-Камчатский #указ #Яна Гвоздева #Любовь Цыплакова
