В Москве задержали банду экс-полицейских и чемпиона мира по тхэквондо

Московские следователи раскрыли преступную группу из шести участников, сообщили в столичном управлении СК России. В их числе - бывшие оперуполномоченные полиции и чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Как считают следователи, к февралю 2025 года организатор преступной группы вовлек Четинбага и оперуполномоченных полиции в криминальный бизнес. Подозреваемые искали криптовалютчиков, чтобы выбивать из них деньги.

Четинбаг встречался с предпринимателями, проверял обстановку и сообщал информацию соучастникам. Те представлялись сотрудниками полиции, угрожали задержанием за якобы преступления, включая содействие терроризму.

Потом злоумышленники вымогали деньги, изымали телефоны и требовали перевода цифровых активов за свободу. Ущерб жителям Москвы составил более 4 млн рублей.

Пятерым участникам преступной группы предъявили обвинения и заключили под стражу. Еще одного фигуранта объявили в розыск.

Ранее в Приморье задержали участников ОПГ, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей.