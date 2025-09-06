МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве задержали банду экс-полицейских и чемпиона мира по тхэквондо

Преступники вымогали деньги у криптовалютчиков.
Владимир Рубанов 2025-09-06 17:48:49
© Фото: mcbi.mossport.ru

Московские следователи раскрыли преступную группу из шести участников, сообщили в столичном управлении СК России. В их числе - бывшие оперуполномоченные полиции и чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Как считают следователи, к февралю 2025 года организатор преступной группы вовлек Четинбага и оперуполномоченных полиции в криминальный бизнес. Подозреваемые искали криптовалютчиков, чтобы выбивать из них деньги.

Четинбаг встречался с предпринимателями, проверял обстановку и сообщал информацию соучастникам. Те представлялись сотрудниками полиции, угрожали задержанием за якобы преступления, включая содействие терроризму.

Потом злоумышленники вымогали деньги, изымали телефоны и требовали перевода цифровых активов за свободу. Ущерб жителям Москвы составил более 4 млн рублей.

Пятерым участникам преступной группы предъявили обвинения и заключили под стражу. Еще одного фигуранта объявили в розыск.

Ранее в Приморье задержали участников ОПГ, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей.

#Спорт #Москва #Преступность #Задержание #мошенничество #криминал #банда
