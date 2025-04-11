В Приморье задержали участников местной ОПГ, угрожавшей бизнесменам

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело по факту вымогательства. Уточняется, что трое фигурантов уголовного дела создали местную организованную преступную группу (ОПГ), в которую для совершения различных правонарушений вовлекли еще 15 человек.

Угрожая применением насилия и показывая огнестрельное оружие, участники ОПГ требовали деньги от предпринимателей. Из опасений за свою жизнь, те передавали требуемые суммы и просили отсрочку для сбора денег. После этого члены банды их отпускали.

В общей сложности группировка получила от бизнесменов более 2,5 миллиона рублей.

«С февраля 2024 года по март 2025 года трое фигурантов на территории Находкинского городского округа создали организованную преступную группу с целью совершения особо тяжких преступлений <...>. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», - сообщила пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.

Представители регионального СК и УФСБ провели задержание участников организованной группы. Фигурантов доставили в здание краевого Следственного комитета, им предъявили обвинение.