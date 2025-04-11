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В Приморье задержали участников местной ОПГ, угрожавшей бизнесменам

За более чем год трое фигурантов уголовного дела смогли создать ОПГ и вовлекли туда еще 15 человек, занимаясь вымогательством денег у предпринимателей.
Дарина Криц 2025-04-11 03:25:00
© Фото: sledcom25, Telegram © Видео: sledcom25, Telegram

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело по факту вымогательства. Уточняется, что трое фигурантов уголовного дела создали местную организованную преступную группу (ОПГ), в которую для совершения различных правонарушений вовлекли еще 15 человек.

Угрожая применением насилия и показывая огнестрельное оружие, участники ОПГ требовали деньги от предпринимателей. Из опасений за свою жизнь, те передавали требуемые суммы и просили отсрочку для сбора денег. После этого члены банды их отпускали.

В общей сложности группировка получила от бизнесменов более 2,5 миллиона рублей.

«С февраля 2024 года по март 2025 года трое фигурантов на территории Находкинского городского округа создали организованную преступную группу с целью совершения особо тяжких преступлений <...>. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)», - сообщила пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.

Представители регионального СК и УФСБ провели задержание участников организованной группы. Фигурантов доставили в здание краевого Следственного комитета, им предъявили обвинение.

#в стране и мире #Приморский край #ФСБ РФ #приморье #бизнес #СК РФ #Уголовное дело #вымогательство #ОПГ
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