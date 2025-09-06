Путин наградил Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин удостоил певицу Ларису Долину ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом гласит указ главы государства.

В документе сказано, что артистка награждена за достижения в области культуры и искусства и многолетний плодотворный труд.

Кроме того, глава государства наградил певца Григория Лепса орденом Дружбы, а поэта Юрия Энтина - орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Лариса Долина - известная российская джазовая и эстрадная певица, актриса, народная артистка РФ (1998) и заслуженный артист России (1993). Многократная обладательница музыкальных премий, включая «Овацию», «Золотой граммофон», премии МВД России, а также государственных наград, таких как ордена Почета (2005) и Дружбы (2018).

Ранее сообщалось, что в августе 2024 года телефонные мошенники вынудили артистку вынудили продать квартиру и передать им вырученные от сделки средства. Кроме того, певица перевела неизвестным свои личные сбережения. Ущерб составил более 200 миллионов рублей. Позже суд вернул Долиной жилье.