МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Скворцова заявила о готовности российской вакцины от рака

Владимир Рубанов 2025-09-06 16:52:53
© Фото: Jens Kalaene dpa, Global Look Press

Российская вакцина против рака «Энтеромикс» готова к применению. Об этом сообщила «Известиям» руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, ФМБА направило материалы в Минздрав, чтобы получить разрешение на клиническое использование. Скворцова добавила, что последние три года проводились регламентированные доклинические исследования.

Исследования доказали безопасность российской вакцины при многократном применении и высокую эффективность, рассказала глава агентства. Препарат уменьшает размеры опухолей и замедляет их рост. Эффективность прививок ожидается в пределах 60 - 80% в зависимости от особенностей организма пациента.

Применение вакцины планируют начать с пациентов с колоректальным раком. Препарат будут «подстраивать» под каждого пациента. Токсический эффект от введения препарата незначителен.

Для пациентов прививка будет бесплатной. Ранее сообщалось, что первые пациенты с раком смогут начать лечение отечественной персонализированной онковакциной через несколько месяцев.

#в стране и мире #Медицина #вакцина #Здравоохранение #Лечение #Вероника Скворцова #онкология #рак
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 