Скворцова заявила о готовности российской вакцины от рака

Российская вакцина против рака «Энтеромикс» готова к применению. Об этом сообщила «Известиям» руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, ФМБА направило материалы в Минздрав, чтобы получить разрешение на клиническое использование. Скворцова добавила, что последние три года проводились регламентированные доклинические исследования.

Исследования доказали безопасность российской вакцины при многократном применении и высокую эффективность, рассказала глава агентства. Препарат уменьшает размеры опухолей и замедляет их рост. Эффективность прививок ожидается в пределах 60 - 80% в зависимости от особенностей организма пациента.

Применение вакцины планируют начать с пациентов с колоректальным раком. Препарат будут «подстраивать» под каждого пациента. Токсический эффект от введения препарата незначителен.

Для пациентов прививка будет бесплатной. Ранее сообщалось, что первые пациенты с раком смогут начать лечение отечественной персонализированной онковакциной через несколько месяцев.