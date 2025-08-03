Больные раком пациенты в течение года получат персонализированную вакцину

Пациенты, борющиеся с раком, смогут начать лечение при помощи персонализированной отечественной онковакцины в скором времени, речь идет о нескольких месяцах.

Уточняется, что в качестве эксперимента Минздрав РФ согласовал введение такой вакцины онкобольным меланомой. Она разработана на основе неоантигенов. Об этом РИА Новости рассказал Александр Гинцбург, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи.

Он уточнил, что вакцину будут вводить специалисты Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

«Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого больного и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов. Поэтому правительство издало в начале года соответствующее постановление», - уточнил ученый.

По словам Гинцбурга, у вакцины совершенно другая регуляторика, применяемая впервые, и этим препаратом уже заинтересовались в иностранных государствах.

В апреле этого года сообщалось об отечественной разработке от рака, основанной на инновационной технологии белково-векторной доставки актиномицинового ряда. Препарат не имеет аналогов в мире.