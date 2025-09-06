Песков объяснил, какие зарубежные компании враги России

Зарубежные компании, которые финансируют армию Украины, стали врагами для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти компании (финансирующие ВСУ, - Прим. ред) уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», - сказал он в интервью, опубликованном ТАСС.

Россия отнесется уважительно к тем компаниям, которые при уходе с ее рынка выполнили все обязательства перед сотрудниками, перед субъектами страны. С такими брендами нужно вести уважительный диалог, подчеркнул представитель Кремля.

Вернуться могут также и те компании, которые просто «все бросили». Однако им придется много заплатить для этого. Но те «те, кто финансировал ВСУ, - это третья история», добавил Песков.

На полях ПМЭФ-2025 руководитель Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи рассказал, что у Соединенных Штатов есть планы по возвращению на российский рынок после того, как они его покинули в 2022 году.

От санкций, которые наложила администрация Байдена на Россию, пострадал в целом западный бизнес. Сейчас Американская торговая палата ждет решения от администрации Трампа на предложение снять санкции с части российских компаний.