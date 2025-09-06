МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков объяснил, какие зарубежные компании враги России

Дмитрий Песков отметил, что вернуться могут даже те компании, которые просто «все бросили», но им придется за это дорого заплатить.
Дарья Ситникова 2025-09-06 16:46:30
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Зарубежные компании, которые финансируют армию Украины, стали врагами для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти компании (финансирующие ВСУ, - Прим. ред) уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», - сказал он в интервью, опубликованном ТАСС.

Россия отнесется уважительно к тем компаниям, которые при уходе с ее рынка выполнили все обязательства перед сотрудниками, перед субъектами страны. С такими брендами нужно вести уважительный диалог, подчеркнул представитель Кремля.

Вернуться могут также и те компании, которые просто «все бросили». Однако им придется много заплатить для этого. Но те «те, кто финансировал ВСУ, - это третья история», добавил Песков.

На полях ПМЭФ-2025 руководитель Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи рассказал, что у Соединенных Штатов есть планы по возвращению на российский рынок после того, как они его покинули в 2022 году.

От санкций, которые наложила администрация Байдена на Россию, пострадал в целом западный бизнес. Сейчас Американская торговая палата ждет решения от администрации Трампа на предложение снять санкции с части российских компаний.

#Россия #в стране и мире #Песков #враги #западные компании
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 