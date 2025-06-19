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Компании из США ждут сигнала, чтобы вернуться на российский рынок

Бизнес рассчитывает, что администрация Трампа сумеет наладить контакт с Россией.
Екатерина Васина Карина Шакирова 2025-06-19 15:50:21
© Фото: Clara Montes, imagebroker.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

У американских компаний есть планы по возвращению на российский рынок. Об этом на полях ПМЭФ-2025 рассказал руководитель Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи.

Он отметил, что американские компании, которые приняли решение покинуть российский рынок в 2022 году, думают о том, чтобы вернуться. Кроме того, руководитель Торговой палаты США подтвердил, что бизнес Штатов за три года понес убытки.

«Есть оптимизм, что новая американская администрация поддержит бизнес. Мы стараемся работать с ними и с российским правительством. Была потеряна определенная доля на рынке. Но многие американские компании остались. Были инвестиции в размере 100 миллиардов долларов в российскую экономику. Десятки заводов, сотни тысяч сотрудников до сих пор работают в России. Поэтому есть такой миф, что все американские компании ушли. Те компании, которые ушли, сейчас смотрят и думают о возможности вернуться. Есть огромная очередь. Они следят и ждут сигнала», - рассказал Эйджи корреспонденту «Звезды».

Собеседник также отметил, что от санкций, которые наложила администрация Байдена на Россию, пострадал в целом западный бизнес. Сейчас Американская торговая палата ждет решения от администрации Трампа на предложение снять санкции с части российских компаний. Эйджи надеется, что решение будет положительным.

#сша #санкции #наш эксклюзив #пмэф-2025 #Роберт Эйджи
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