В Белгородской области погиб водитель автобуса из-за атаки дрона ВСУ

Автобус был уничтожен огнем во время атаки ВСУ.
Дарья Ситникова 2025-09-06 15:05:58
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Белгородской области из-за удара украинского беспилотника погиб водитель автобуса, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

 «На участке автодороги Казинка – Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус. От полученных ранений водитель скончался на месте», - написал он.

Отмечается, что один из пассажиров автобуса, который находился рядом с водителем, получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали.

По предварительной информации, третий пассажир автобуса не пострадал в результате инцидента.

Министерство обороны РФ ранее сообщило о том, за прошедшую ночь над регионами России силы ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника. В том числе три БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области.

