Лаос может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон сообщил, что после увеличения торговых пошлин со стороны США эта страна может перенаправить часть своих поставок кофе в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Лаос поставляет в США сельскохозяйственную продукцию, включая кофе. Эта страна экспортирует кофе и в Россию, и объемы этих поставок могут вырасти. Если пошлины США сделают этот товар слишком дорогим, увеличатся поставки в Россию, объяснил глава правительства.

Лаос подготовил делегацию для переговоров с США по торговым тарифам и направил письмо президенту Дональду Трампу, заявил Сонсай Сипхандон.

Ранее Трамп подтвердил вступление в силу масштабных пошлин в полночь 7 августа. Самые высокие ставки были установлены на товары из Бразилии, Лаоса, Мьянмы, Швейцарии, Ирака и Сербии - от 50% до 30%.

В июле глава Белого дома направил письмо президенту Лаоса Тонглуну Сисулиту с информацией о введении с 1 августа торговых тарифов в размере 40%.