В стандарт русской кухни войдет до 300 блюд

Стандарт кухни России будет создан по международным требованиям и поможет популяризировать русские блюда.
Екатерина Пономарева 2025-09-06 12:10:53
© Фото: Anatoly Prososov, Global Look Press

Рабочая группа при министерстве промышленности и торговли России планирует создать официальный стандарт русской кухни, который будет включать от 200 до 300 блюд. Об этом сообщает РБК.

В стандарт русской кухни будут входить традиционные блюда, например, блины и уха. А также более нетривиальные и сложные - курник, говяжий рубец и визига. Перечь блюд будет создан по международным требованиям.

Стандарт кухни России необходим для популяризации русских блюд. К сожалению, 99% традиционных блюд нашей страны сейчас заявлены как кухни других государств. За последние 30 лет блюда других стран фактически заменили традиционные русские.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил, что в России планируют разработать стандарт о русской кухне. Сейчас отсутствует подробное описание термина «русская кухня» на государственном уровне, при этом она является неотъемлемой частью культурного наследия.

