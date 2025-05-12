В России планируют разработать стандарт о русской кухне

Стандарт о русской кухне планируют разработать в России. Этим занимается Минпромторг, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. В настоящее время создана рабочая группа, которая будет ее популяризировать.

Представитель ведомства отметил, что сейчас отсутствует подробное описание термина «русская кухня» на государственном уровне, при этом она является неотъемлемой частью культурного наследия.

«Мы видим огромный потенциал в развитии русской кухни и общественного питания как важного сектора экономики», - цитирует Чекушова ТАСС.

Ранее блогер из Китая рассказывал, что ему больше всего понравились такие блюда русской кухни, как борщ, холодец, черный бородинский хлеб, сало, пельмени и икра.