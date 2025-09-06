МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что G20 впервые за 20 лет соберется в США

Президент США сообщил, что впервые за 20 лет саммит G20 пройдет в Америке. Местом сбора «большой двадцатки» станет Майами.
Сергей Дьячкин 2025-09-06 00:45:47
© Фото: GovernmentZA via Globallookpress.com, Global Look Press

Саммит «большой двадцатки» пройдет 14-15 декабря 2026 года. Впервые за последние двадцать лет местом сбора станет США. Участники G20 соберутся в Майами, штат Флорида. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп на встрече с прессой в Белом доме.

«Мы проведем его в одном из самых замечательных городов нашей страны, в красивом Майами в штате Флорида», - сказал Трамп про предстоящий саммит.

Трамп подчеркнул, что это большая честь для США, тем более, что Америка становится местом встречи G20 впервые за двадцать лет.

Президент США отметил, что американский министр финансов Скотт Бессент уже работает над подготовкой повестки встречи.

Телеканал CBS озвучил место в окрестностях Майами, которое станет центром проведения саммита - это принадлежащие Трампу гостиничный комплекс и гольф-клуб.

G20 была основана на конференции, проходившей в Берлине 15-16 декабря 1999 года. Ее инициаторами стали министры финансов семи государств, на тот момент наиболее мощных в промышленном отношении - США, Британии, Италии, Канады, Франции, Германии и Японии.

Главной целью организации саммита декларировалось привлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер по противодействию глобальным вызовам.

Членами «большой двадцатки», кроме государств-учредителей, являются Российская федерация, Бразилия, Австралия, Аргентина, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР и Республика Корея. К тому же в состав G20 входят региональные объединения Евросоюз и Афросоюз.

Ранее сообщалось, что Польша попросила США пригласить ее в G20. Об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский, находящийся с визитом в США. Трамп согласился и позвал польского президента Кароля Навроцкого принять участие в саммите.

#сша #Дональд Трамп #Большая двадцатка #Саммит G20 #Майами #скотт бессент
