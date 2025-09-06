Михалков снова назвал «Анору» Шона Бэйкера слабым фильмом

Снятая американским режиссером Шоном Бэйкером и получившая «Оскар» кинолента «Анора» — «средняя по художественной линии». Такое мнение выразил народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков на деловом завтраке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

На встрече обсуждалась роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения. Во время выступления режиссер выразил надежду на то, что «имеет право к этому относиться с точки зрения профессионала».

«Сейчас я не говорю про содержание, просто по кино — это кино слабое, на мой взгляд, по крайней мере», - сказал Михалков.

Тем не менее, он признался, что «снимает шляпу» перед американским кино. Они достойны уважения, отметил народный артист.

Никита Михалков ранее уже критиковал «Анору». Он и тогда назвал картину слабой, но подчеркнул, что снявшийся в этом фильме Юра Борисов — «очень хороший актер». Кроме того, сказал Михалков, он вполне возможно когда-нибудь получит «Оскар».

Напомним, что Х Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.