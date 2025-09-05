МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР через реку Туманная

Мост из РФ в КНДР через реку Туманная должен быть открыт в 2026 году.
Виктория Бокий 2025-09-05 07:44:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что мост из РФ в КНДР через реку Туманная должен быть открыт в 2026 году. Об этом он сказал на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке. 

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия продолжит модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, а также будет расширять ж/д-подходы к портам Дальнего Востока.

По словам Путина, Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор. Это комплексная система, которая позволит объединить водный, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Ранее российский лидер, выступая на пленарном заседании в рамках ВЭФ, назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом для РФ. Он добавил, что развитие Дальнего Востока и Сибири обозначено приоритетом России на текущий век. 

#в стране и мире #КНДР #РФ #Владимир Путин #мост #Владивосток
