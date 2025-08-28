Песков: договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось

Никаких договоренностей по воздушному перемирию у Российской Федерации с Украиной не достигалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких договоренностей на этот счет не достигалось», - сказал он.

Дмитрий Песков добавил, что все, что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме.

Также, по его словам, российская армия успешно бьет по украинской инфраструктуре, но при этом Россия заинтересована в продолжении переговоров.

Ранее в Кремле заявляли, что Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине дипломатией. По словам пресс-секретаря российского лидера, на данный момент пока нет точных сроков новой встречи переговорных групп России и Украины.