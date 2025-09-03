Путин завершил визит в Китай и прибыл во Владивосток

Президент России Владимир Путин завершил свой официальный четырехдневный визит в Китай. Самолет главы государства приземлился во Владивостоке, где в ближайшие два дня российский лидер примет участие в ряде мероприятий.

В частности, Путин проведет совещание, посвященное развитию топливно-экономического комплекса Дальневосточного федерального округа.

Отдельно президент проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

После российский лидер примет участие в юбилейном, десятом, Восточном экономическом форуме. В этом году он проходит под девизом «Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания».

Пятого сентября состоится пленарное заседание форума, которому будут предшествовать многочисленные встречи, в том числе с главой правительства Лаоса, премьер-министром Монголии и зампредом Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.