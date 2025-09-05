Ушаков ответил на вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию в 2025 году

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что пока непонятно, когда состоится визит лидера КНДР в Россию. Так политик ответил на вопрос журналиста, состоится ли визит Ким Чен Ына до конца этого года.

«Просто очередь председателя государственных дел к нам приехать. Когда это будет, пока непонятно», - ответил Ушаков.

Напомним, в июне 2024 года президент России Владимир Путин впервые с 2000 года прилетел в Северную Корею с государственным визитом. Тогда между РФ и КНДР был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.