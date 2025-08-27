МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кремль: работа по украинскому вопросу между РФ и США должна быть непубличной

Песков заявил, что работа по украинскому урегулированию требует кулуарного подхода.
Марина Крижановская 2025-08-27 12:54:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Чтобы достичь результата на украинском треке, Россия и США должны действовать в непубличном формате. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Считаем, что говорить о каких-то деталях в отрыве от общего контекста и в публичном режиме вряд ли было бы полезно для общего дела. Полагаем, работа должна дальше вестись в непубличном формате. Так можно достичь результата», - ответил он на вопрос журналиста Reuters.

Прежде президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна больше не участвует в финансировании Украины. Однако Штаты продолжат поставлять вооружение в Европу, которая уже будет снабжать им Киев. По словам главы Белого дома, Вашингтон нарастит эти поставки.

#Россия #сша #Кремль #Дмитрий Песков #украинский конфликт
