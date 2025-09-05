Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп планирует в скором времени поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе ужина в Белом доме с ведущими техническими директорами.

«Я собираюсь, да. У нас очень хороший диалог», - отметил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что находится в хороших отношениях с лидерами России, Китая и КНДР. Недавно Трамп передавал привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые присутствовали на военном параде в Пекине.

А накануне президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Фото было сделано в ходе встречи лидеров государств на Аляске.

Трамп выложил его на своей странице сразу после разговора с европейскими лидерами. На снимке Путин и Трамп смотрят в небо.