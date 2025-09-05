МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным в ближайшее время

Глава Белого дома заявил, что у него сложился очень хороший диалог с Владимиром Путиным.
Ян Брацкий 2025-09-05 03:30:26
© Фото: President of Russia Office apai Keystone Press Agency Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планирует в скором времени поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе ужина в Белом доме с ведущими техническими директорами.

«Я собираюсь, да. У нас очень хороший диалог», - отметил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что находится в хороших отношениях с лидерами России, Китая и КНДР. Недавно Трамп передавал привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые присутствовали на военном параде в Пекине.

А накануне президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Фото было сделано в ходе встречи лидеров государств на Аляске.

Трамп выложил его на своей странице сразу после разговора с европейскими лидерами. На снимке Путин и Трамп смотрят в небо.

